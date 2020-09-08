Tayland Hakkında Bilgiler; Tayland Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin bayrağı beş yatay şeritten ve üç renkten oluşur. Beyaz renk, Tayland'ın resmi dini Budizmi ve barışı; kırmızı renk ülkenin bağımsızlık mücadelesini ve simgeler. Mavi renk ise ülkedeki monarşinin sembolüdür. 1917 yılından önce bayrağın ortasında fil sembolü de yer almaktaydı. En meşhur adaları Phi Phi Adası, Rai Leh Adası ve Ko Hong Adası'dır.



Plajlarıyla da ünlü olan kentte yaz turizmi oldukça gelişmiştir. Ünlü plajları arasında Phra Nang, Ao Nang Centra ve Tub Keak Plajı yer alıyor. Ülke, Kuzey Tayland, Kuzeydoğu Tayland, Güney ve Merkez Tayland olmak üzere dört bölgeden oluşuyor. 76 ilin bulunduğu ülkede en kalabalık şehirler şunlardır: Bangkok, Hua Hin, Ko Chang, Hat Yai ve Ayutthaya. Bu şehirlerde en fazla yetiştirilen ve ihraç edilen tarım ürünlerinin başında pirinç ve şeker pancarı geliyor. Zengin yakut, altın ve elmas yataklarına sahip olan ülke, güçlü bir ekonomiye sahiptir.



Tayland Nerededir?



Asya kıtasının güney doğrusunda yer alan Tayland dört ülke ile sınır komşusudur. Bu ülkeler Laos, Burma, Malezya ve Kamboçya'dır. Ülkenin hem Güney Çin Denizine hem de Andaman Denizine kıyısının olması ülke turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Ülkenin yarımadalarında Tropikal İklim görülür. İç kesimlerinde ise Muson iklim hakimdir.



Tayland Nüfusu Ne Kadar? (2020)



2020 yılı itibariyle Tayland'ın (tahmini) nüfusu 69.799.978'dir. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 71 iken kadınlarda 79'dur. Nüfusun büyük çoğunluğunu Taylar oluşturuyor. Ülkenin etnik dağılımında yer alan diğer halklar ise Çin ve Malay kökenlidir. Tayland, dünyanın en kalabalık 22. ülkesidir.



Tayland'ın Başkenti Neresidir?



Tayland'ın başkenti Bangkok'tur. 1.569 kilometrekare alana sahip şehir toplam 50 bölgeden oluşur. Suwinthawong ve Mahasawat, en verimli tarım arazilerin olduğu bölgelerdir. Chao Phraya ve Phra Nakhon Nuea Bölgesinde kültür, tarih ve yaz turizmi oldukça gelişmiştir. Her yıl 4 milyondan fazla turistin geldiği başkentte birçok tarihi yapı bulunuyor. 1782 yılında inşa edilen Büyük Saray (Grand Palace) hem şehrin hem de ülkenin sembollerinden biridir. Bangkok'ta en çok ziyaret edilen diğer yerler şunlardır: Wat Phra Kaew Tapınağı, Lumphini Park, Khaosan Sokağı ve Wat Arun Kulesi. Bangkok, aynı zamanda ülkenin eğitim merkezidir. Kuzey Bangkok Üniversitesi, Rajamangala Teknoloji Üniversitesi ve Thammasat Üniversitesi başkentin sınırları içerisinde yer alıyor.



Chiang Mai, Tayland'ın en büyük ikinci şehridir. Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip olan kentin yüz ölçümü 40.22 kilometrekaredir. Tapınaklarıyla ünlü Chiang Mai'de çok sayıda müze, kule ve anıt da bulunuyor. Doi Suteph Dağında bulunan Chiang Mai Tapınağı, 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehrin en eski ve en çok ziyaret edilen tarihi binasıdır.



Tayland'da yer alan diğer yerleşim yerleri ve şehirleri şunlardır: Ko Samet, Hat Yai, Similan Adaları ve Phuket.



Tayland'ın Para Birimi Nedir?



Taylan Bahtı ülkenin resmi para birimidir. Basma ve dağıtma yetkisi Tayland Bankasına verilmiştir. En küçük madeni para 1 Satang, en büyük baknot ise 1000 Baht'tır.



Tayland'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Tayca'dır. Çince dışında İngilizce ve Almanca da yaygın olarak konuşulur.



Tayland ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



İki ülke arasında 4 saatlik fark bulunmaktadır. Türkiye'de saat 06.00 iken Tayland'da saat 10.00'dur.