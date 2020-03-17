Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını bildirdi.

Pramote, yüzlerce kişiye yeni tip corona virüsü (Covid-19) bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.