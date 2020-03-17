17.03.2020 - 10:47 | | AA
Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı
Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.
Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını bildirdi.
Pramote, yüzlerce kişiye yeni tip corona virüsü (Covid-19) bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.