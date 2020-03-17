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17.03.2020 - 10:47 | | AA

Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını bildirdi.

Pramote, yüzlerce kişiye yeni tip corona virüsü (Covid-19) bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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