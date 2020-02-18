Tayland'da bir silahlı saldırı daha

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bangkok Post'un haberine göre, "Century The Movie Plaza" adlı alışveriş merkezinin dördüncü katındaki güzellik merkezine giren silahlı kişinin açtığı ateşte 28 yaşındaki bir kadın çalışan yaşamını yitirdi, aynı yaştaki diğer kadın çalışan hastaneye kaldırıldı.

Cinayetin kıskançlıktan kaynaklandığını değerlendiren polis, şüphelinin, ölen kadının eski sevgilisi olduğunu söyledi.

Tayland'ın başkentinde 8 Şubat'ta meydana gelen bir başka saldırıda, bir asker 20 kişiyi öldürmüştü.