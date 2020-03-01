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01.03.2020 - 12:24 | | AA

Tayland’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Tayland’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Kovid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Hastalık Kontrol Dairesi Genel Müdürü Suwannachai Wattanayingcharoenchai, dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra aynı zamanda Kovid-19 taşıdığı da tespit edilen erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Suwannachai, perakende sektöründe çalışan hastanın, Kovid-19 tanısı konulmasının ardından sevk edildiği Bamrasnardura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 42 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde, 2 bin 872'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 980 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.

 

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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