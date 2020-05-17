‘Tayvan’ tartışması yeniden gündemde

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak vermesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) etrafında gelişen ABD ve Çin arasındaki gerginlik büyüyerek devam ediyor. Bu sırada son günlerde Tayvan konusu da daha sık gündeme gelmeye başladı. Virüse karşı başarılı bir mücadele yürüten Tayvan’ın DSÖ toplantılarına katılması yönündeki çağrılar yeni bir siyasi kriz yarattı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan makamlarının, Dünya Sağlık Örgütünün karar alma mekanizması olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 73’üncü toplantısına katılma girişimini, “salgın aracılığıyla bağımsızlık arayışı” olarak nitelendirdi. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, ABD ile bazı ülkelerin Tayvan’ın DSA toplantısına gözlemci statüsüyle katılması yönündeki çağrılarını sert biçimde eleştirdi. Sözcü Cao, Tayvan hükümetinin asıl hedefinin “salgın aracılığıyla bağımsızlık arayışı” olduğunu söylerken, “Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Onların entrikaları asla başarılı olamayacak” ifadelerini kullandı.

ABD destekliyor

Tayvan yönetimde ise Çin’e tepki var. Tayvan Sağlık Bakanı Çın Şi Çung, DSA’ya katılmak için Çin’in koyduğu koşulu kabul etmediklerini ifade ederek, “Var olmayan bir şeyi kabul edemem” dedi. Çinli yetkililer, Tayvan’ın sadece Çin’in bir parçası olduğunu kabul etmesi durumunda asambleye katılabileceğini açıklamıştı. ABD Temsilciler Meclisinin 205 üyesi DSÖ’ye, Tayvan’ı DSA’ya “gözlemci statüsüyle” davet etmesi talebini içeren mektup yazmıştı.

Aslında 2009 ve 2016 yılları arasında Pekin, Tayvan’ın Çin Taipeisi adıyla DSÖ’ye gözlemci statüsüyle katılmasına izin vermişti. Ancak o yıllarda Pekin ve Taipei arasındaki ilişkiler daha ılımlıydı. Bu durum 2016 yılında Tsai Ing-wen’in Tayvan Devlet Başkanlığı’na seçilmesiyle değişti. Tsai’nin partisi tam bağımsızlığı savunuyor. Tayvan’ın bağımsız bir üye olarak dahil olma talebi Kovid-19 salgınına kadar fazla destek bulamamıştı.Salgınla ilgili Çin’e yönelik, başta ABD’den olmak üzere ciddi tepki var. Öte yandan 433 vaka ve 7 ölümle Tayvan’ın salgınla mücadelesi örnek olarak gösteriliyor.

Tayvan’ın statüsü ne?

Çin’de 1949’da Mao Zedong’un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek ve bazı hükümet üyeleri Tayvan’a yerleşip, 1912’de kurulan “Çin Cumhuriyeti” iktidarının Ada’da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etti. 1949 yılındaki bu yeniden kuruluş başta Batılı ülkeler olmak üzere dünya devletlerinin çoğunluğu tarafından kabul gördü. Ancak 1971 yılına gelindiğinde değişen dünya dengeleri nedeniyle Çin Cumhuriyeti (Tayvan) BM’den çıkarıldı ve yerine Çin Halk Cumhuriyeti dahil edildi. Günümüzde Tayvan az sayıda ülke tarafından tanınıyor ancak birçok ülke ile gayrıresmi olarak ekonomik ve kültürel ilişkileri sürdürüyor. Tayvan’ın bağımsızlık ve tanınma çabaları ile Birleşmiş Milletler üyeliği istekleri Çin’nin vetosuyla karşılaşıyor.