Tayvan'da 253 gün sonra ilk yerel koronavirüs vakasına rastlandı

Sağlık yetkilileri, Tayvan Havayolları'nda görevli Yeni Zelandalı bir pilotla temas kuran 30'lu yaşlardaki bir kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, söz konusu pilotun taşıyıcı olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, Tayvan'a vardıktan sonra kontak kurduğu kişiler ve ülkedeki faaliyetleri ile ilgili doğru beyanda bulunmadığını söyledi.

Tayvan'da bir kaç mağazayı gezdiği öğrenilen pilot 10 bin 600 dolar para cezası ile karşı karşıya.

Pilotların karantina süresi 3 gün

Sınırların kapatılması ve katı karantina kuralları gibi erken alınan önlemler sayesinde, adada salgının başından bu yana sadece 770 vaka görüldü, 7 kişi hayatını kaybetti. Yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca karantinada tutulması virüsün yerel halka bulaşmasını engelledi. Ülke, 253 gün önce virüsten arındı.

Ancak pilotlar için karantina süresinin 3 gün oluşu, bu başarıya darbe vurdu. Salgınla ilgili verilerin toplandığı Worlometers internet sitesinde, Covid-19 vakası pilotun virüsü bulaştırdığı kadının ardından en az 3 kişinin daha Covid-19 olduğu rapor edildi.

Kaynak: Euronews