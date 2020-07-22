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22.07.2020 - 16:57 | | AA

Tayvan'da onlarca yıllık patlamamış bombalar bulundu

Denizin 12 metre altında bulunan bombaların İkinci Dünya Savaşı'dan kaldığı tahmin ediliyor. Pas tutan ve yosunlarla kaplı bombaların çevresi 'kırmızı bölge' ilan edildi.

Tayvan'da onlarca yıllık patlamamış bombalar bulundu

Tayvan’da denizin dibinde onlarca yıllık 13 patlamamış bombanın bulunduğu bildirildi.

Taiwan News’in haberine göre, Yeni Taipei açıklarında denizde bazı nesneler bulan bir dalgıç durumu yetkililere bildirdi.

Askeri dalgıçların çalışması sonucu onlarca yıllık 13 patlamamış bomba denizin 12 ila 13 metre derinliğinde tespit edildi.

Bombaların bulunduğu alan herhangi bir kazaya yol açmaması için "kırmızı bölge" ilan edildi.

Bombaların İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin ediliyor.

Basına yansıyan fotoğraflarda, bombaların pas tuttuğu ve yosunlarla kaplı olduğu görülüyor.

Öte yandan, bölgede yaşayan bazı Tayvanlılar, Japonya’nın işgali sırasında bomba yüklü bir geminin şehrin yakınlarında battığını iddia ediyor.

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