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16.07.2020 - 11:59 | | AA

Tayvan'dan Çin'i kızdıracak adım! Sınırda gövde gösterisi...

Pekin yönetiminin bağımsızlığını kabul etmediği Güney Asya ülkesi, muhtemel bir işgale karşı gerçek mermilerle tatbikat yaptı. Gösteriyi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen giydiği yeşil askeri üniforma ile izledi.

Tayvan'dan Çin'i kızdıracak adım! Sınırda gövde gösterisi...

Tayvan askeri güçlerinin, Çin'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı savunma kabiliyetini göstermek için gerçek mühimmatla tatbikat düzenlediği bildirildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, tatbikatı taktığı kask ve giydiği yeşil askeri üniforma ile izledi.

Tsai, yaptığı açıklamada, Tayvan'ı koruma konusundaki kararlılık ve çabalarını dünyanın görmesini istediklerini belirtti.

Tayvan askeri birlikleri, adanın Çin'e bakan sahilinden havadan füze denemesi gerçekleştirdi.

Cuma günü sona erecek 5 günlük askeri tatbikatın parçası olan söz konusu tatbikat sırasında, simüle edilen işgal gücünü caydırmak için tank ve füze rampalarından ateş edildi.

Tatbikatta saldırı helikopterleri füze fırlatırken, savaş jetleri de denizdeki hedefleri bombaladı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

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