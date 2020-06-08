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08.06.2020 - 21:06 | | AA

Tedbirleri '60 milyon yeni vaka'yı önledi iddiası

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip corona virüse (covid-19) karşı alınan tedbirler sonucu ülkede 60 milyon yeni vakanın önlendiği öne sürüldü.

Tedbirleri '60 milyon yeni vaka'yı önledi iddiası

 

California Üniversitesi tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı 1 Ocak-6 Nisan arası uygulanan önlemlerin ülkede ve dünyada etkisi incelendi.

Ekonometrik teknikler kullanılan araştırmaya göre, salgına karşı evde kalma, işyerlerini kapama, seyahat sınırlaması getirme gibi alınan önlemler sonucu ABD’de 60 milyon yeni vakanın önüne geçildiği kaydedildi.

Aynı önlemlerin diğer ülkelerde de uygulanması sonucu dünya genelinde önlenen tahmini vaka sayısının ise 530 milyon civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Berkley Küresel Politika Laboratuvarı direktörü Solomon Hsiang, salgına karşı alınan tedbirlerin virüsün yayılmasında her gün büyük fark oluşturduğunu belirterek, “İnsan çabasının bu kadar kısa bir sürede hiç bu kadar çok hayat kurtardığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.
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