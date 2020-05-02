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02.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Tedbirli kutlama

Dünya genelinde 1 Mayıs İşçi Bayramı koronavirüsün gölgesinde kutlandı.

Tedbirli kutlama

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sintagma Meydanı’nda toplanan İşçi birliği PAME’den 100 kişi 2 metre mesafe ile gösteri gerçekleştirdi. 1 Mayıs gösterilerine her yıl binlerce kişinin katıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te ise protestolar salgın nedeniyle iptal edildi. ABD’de ülke tarihinin en büyük “kira grevi” gerçekleştirildi. 1 günlük grevde salgın nedeniyle 3,8 milyon kişinin işini kaybettiğine ve devletin barınma desteğini artırmaya dikkat çekildi. ABD’de e-ticaret şirketi Amazon, Whole Foods market zinciri, Target perakende mağazaları, teslimat şirketleri Instacart ve Shipt çalışanları salgında yetersiz güvenlik önlemleri ve çalışma koşullarını protesto ederek grev yaptı.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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