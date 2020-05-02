Tedbirli kutlama

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sintagma Meydanı’nda toplanan İşçi birliği PAME’den 100 kişi 2 metre mesafe ile gösteri gerçekleştirdi. 1 Mayıs gösterilerine her yıl binlerce kişinin katıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te ise protestolar salgın nedeniyle iptal edildi. ABD’de ülke tarihinin en büyük “kira grevi” gerçekleştirildi. 1 günlük grevde salgın nedeniyle 3,8 milyon kişinin işini kaybettiğine ve devletin barınma desteğini artırmaya dikkat çekildi. ABD’de e-ticaret şirketi Amazon, Whole Foods market zinciri, Target perakende mağazaları, teslimat şirketleri Instacart ve Shipt çalışanları salgında yetersiz güvenlik önlemleri ve çalışma koşullarını protesto ederek grev yaptı.