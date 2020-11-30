Tehlikeli artış... Mart'tan beri olmamıştı!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 443 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 139'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 38 bin 772 yeni Kovid 19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 431 bin 691'e çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 847 bin 600 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 438 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 34 bin 201'e çıktı, 27 bin 653 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 526'ya yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni yurt içi kaynaklı vakaların tamamı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 530'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 619 kişi iyileşti.