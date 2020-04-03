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03.04.2020 - 07:00 |

‘Tek bir hastamız yok!’

Yeni tip koronavirüs, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alırken Kuzey Kore, kendisini bu tablonun dışında tutmaya çalışan açıklamalarını sürdürüyor.

‘Tek bir hastamız yok!’

Kuzey Kore’nin gerçeği gizlediği yönündeki iddialara yanıt veren, ülkede salgın hastalıklarla mücadele merkezinde görevli Pak Myong-su, “Bizde şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı. Çin’de virüsün ilk kez tespit edilmesini takiben hızla önlemler alındı” açıklamasını yaptı. Ancak, uluslararası kamuoyu Kuzey Kore’nin bu açıklamalarını inandırıcı bulmuyor. Güney Kore’de görevli ABD’li General Robert Abrams, Pyongyang’da doğrulanmış koronavirüs vakaları bulunduğundan emin olduğunu söylemişti.

İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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