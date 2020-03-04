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04.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Tek koltuğu 8 milyon TL

İngiliz otomobil devi Bentley, en pahalı modeli “Mulliner Bacalar”ın lansmanını gerçekleştirdi.

Tek koltuğu 8 milyon TL

Sadece 12 adet üretilen otomobil, Bentley’in 1930’dan beri piyasaya sürdüğü tek iki koltuklu model olma özelliğini taşıyor. 659 beygir gücüne sahip otomobilin çift turbolu 6.0 litrelik W12 motorunun yeni bir versiyonunu kullandığı belirtildi. 1.8 milyon sterlin (14 milyon TL) olan aracın fiyatının kişiye özel taleple 2 milyon sterlini bulacağı belirtildi. Sosyal medyada “Tek koltuğu 1 milyon sterlin” yorumu yapıldı. 

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