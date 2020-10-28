Tek odalı evden jet sosyeteye!

İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton geçtiğimiz Pazar günü Portekiz Grand Prix’sini kazanarak kariyerinin 92’nci yarış birinciliğini elde ettikten sonra dünya basını, adını tarihe yazdıran siyahi pilotun hayat hikayesine odaklandı.



Formula 1’de yarışan ilk siyahi pilot olan 35 yaşındaki Lewis Hamilton, 250 milyon sterlinlik (Yaklaşık 2.67 milyar TL) bir servet elde etmesini sağlayan pist kariyeri öncesinde İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde belediyenin geliri düşük ailelere sunduğu konsey evlerinde yaşıyordu. Suç oranlarının yüksek olduğu bir semtte, tek odalı evde büyüyen Hamilton’ın hayatı 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programıyla değişti. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başararak dikkatleri üzerine toplayan Hamilton, ayrıca dünya şampiyonu ilk siyahi pilot oalrak da adını tarihe kazıdı.



İkinci planda



İngiltere tarihinde önemli olan F1 pilotlarının aksine Kraliyet’ten ilgi görmeyen Hamilton, diğer spor dallarının en iyisi olan kişiler halkın gözünde “yıldızken” o, çoğu kez ikinci planda kaldı. Siyahi olduğu için Formula 1’de zorluklar yaşadığını söyleyen ve çevre sorunları, politika konusunda sessiz kalmayan Hamilton, meslektaşlarına da “ses çıkarın” çağrısında bulunarak öncü oldu. Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, ünlü manken ve şarkıcılarla birlikte olan, müzik dünyasına giren ve film seslendiren Hamilton, pistin dışında da magazin basınını süsleyen bir figür haline geldi. Şimdi ise Schumacher’in “efsanesini” geçerek bir numaraya yükselen Hamilton’ın yıllık 40 milyon sterlinlik maaşı için Mercedes patronu Toto Wolff şu yorumu yapıyor: “Maaşını ödeyebilmek için fabrikaları satmak gerekse bile buna değer.”