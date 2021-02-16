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16.02.2021 - 13:37 | | AA

Teksas'ta dondurucu soğuk ölüm getirdi

ABD'nin güneyindeki eyaleti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Houston'da iki kişi yaşamını yitirdi.

Teksas'ta dondurucu soğuk ölüm getirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililer, Houston kentinde 2 kişinin dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teksas'ta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Power Outage sitesinin verilerine göre, Teksas'ta pazartesi itibarıyla 2,7 milyonu aşkın elektrik kesintisi bildirimi kaydedilmişti.

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.
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