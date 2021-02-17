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17.02.2021 - 14:16 | | AA

Teksas'ta elektrikler kesildi, barınaktaki hayvanlar donarak öldü

Buz kesen ABD'nin güney eyaletindeki barınak neredeyse 48 saat elekrik alamadı, hayvanların çoğu San Antonio Hayvanat Bahçesi'ne taşınsa da maymunlar, lemur ve kuşlar öldü.

Teksas'ta elektrikler kesildi, barınaktaki hayvanlar donarak öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir barınaktaki maymun, lemur ve kuşlar elektrik kesintisi nedeniyle soğuktan telef oldu.

Eyalette 15 Şubat’tan bu yana etkili olan sert kış koşulları nedeniyle elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi.

"Primarily Primates" adlı barınağın yetkililerinden Brooke Chavez, 70 dönüm arazide 400’den fazla maymuna ev sahipliği yapan barınakta pazartesi sabah saatlerinde elektriğin kesildiğini belirtti.

Barınaktaki hayvanları kurtarmak için jeneratör, soba ve battaniye kullandıklarını ifade eden Chavez, barınağın ısısının belli bir düzeye çıkmasının ardından hayvanları San Antonio Hayvanat Bahçesi’ne taşıdıklarını aktardı.

Chavez, taşıma işleminin ardından barınağın bulunduğu araziyi taradıklarını söyledi.

Birkaç maymun, lemur ve çok sayıda kuşun soğuk nedeniyle telef olduğunu kaydeden Chavez, barınağın bulunduğu alanın karla kaplı olması nedeniyle kaç hayvanın öldüğünü bilmediklerini vurguladı.

Öte yandan kesinti nedeniyle milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı eyalette, yenilenebilir enerjinin güvenilirliğine ilişkin olumsuz görüşler paylaşıldı.

Cumhuriyetçi Senatör Steve Danies, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bu, doğal gaz ve kömür gibi güvenilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın mükemmel bir örneğidir." yorumunu yaptı.

Teksas Tarım Departmanı yetkililerinden Sid Miller de Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "Teksas'a başka bir rüzgar türbini inşa etmemeleri gerektiği" görüşünü aktardı.

Eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) ise eleştirilere doğal gaz, kömür ve nükleer enerji sistemlerinde yaşanan arızaların donmuş güneş paneli ve rüzgar türbinlerinin iki katı kesintiye neden olduğunu belirterek yanıt verdi.

ERCOT, 15 Şubat'ta sert kış şartlarının etkili olduğu eyalette "acil durum" koşullarına girildiğini ve dönüşümlü kesintiler başlatıldığını açıklamıştı.

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