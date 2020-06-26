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26.06.2020 - 23:11 | | AA

Temsilciler Meclisi'nden Washington için tarihi onay

Gelen son dakika haberine göre; ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington'un eyalet sayılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Temsilciler Meclisi'nden Washington için tarihi onay

 

Demokrat vekillerce oylamaya sunulan "Washington D.C. Kabul Yasası" adlı tarihi tasarı, 180'e karşı 232 "Evet" oyu alarak Temsilciler Meclisinden geçti.

Siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu DC'nin federal yapısı ve eyalet olarak görülmesine ilişkin tartışmalar onlarca yıldır devam ederken, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan ülke genelindeki protestolar alınan kararda büyük rol oynadı.

En son 27 yıl önce oylamaya sunulan ancak kabul görmeyen tasarıda Washington DC'nin özel statüsünden çıkarılıp, eyalet olarak yönetilmesi öngörülüyor.

Söz konusu tasarı ile DC'de yaşayan halk arasındaki demokrat eğilimi avantaja çevirmeye çalışan Demokrat Parti, DC'nin eyalet olması durumunda Temsilciler Meclisinde bir vekil, Senatoda ise iki senatör kazanmayı hedefliyor.

Oylama öncesinde tasarıya ilişkin basın açıklaması düzenleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, DC'nin eyalet olarak tanımlanması gerektiğini belirterek “DC Bölgesi'ndeki insanlar vergi ödüyorlar, ülkemiz için savaşıyorlar ve demokrasimiz için hayatlarını riske atıyorlar ama yine de Mecliste veya Senatoda savaşa gidip gitmememiz ve bu vergilerin nasıl kullanılacağına dair oy kullanamıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan, DC'nin ABD'nin "kurucu babaları" tarafından devlet siyasetinin etkisi dışında yönetmek için tarafsız bir bölge olarak kurulduğunu vurgulayan Cumhuriyetçi Parti üyeleri ise geçirilen tasarının yasalara aykırı olduğunu savunuyor.

Şimdi oylanmak üzere Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya gönderilen tasarının Senatodan geçmesi beklenmezken, Başkan Donald Trump'ın da tasarıya karşı çıktığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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