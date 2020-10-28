Tepki seli artıyor

Fransa’da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve üst düzey Fransız yetkililerin açıklamalarının yanı sıra ülkedeki uygulamaların yarattığı tepki giderek artıyor.

Pek çok Müslüman ülkede gösteriler düzenlenirken, eleştirel açıklamalar da birbirini izliyor.

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle Fransa’nın Tahran’daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İran Dışişleri’nden yapılan açıklamada, görüşmede İran’ın “İslam’ın peygamberi ve İslam dininin değerleri hakkındaki her türlü aşağılayıcı ve saygısız tutumu kişilerin pozisyonundan bağımsız olarak” kınadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Fransa Cumhurbaşkanı’nın İslam ile ilgili söylemlerini değerlendirdi. Zarif, “1.9 milyar Müslümanı ve kutsallarını aşağılamak ifade özgürlüğünün fırsatçı şekilde kötüye kullanımıdır. Bu sadece fanatik aşırılık yanlılarına yakıt olur” diyerek Macron’un ismini zikretmeden Müslümanların nefret söylemlerinin en büyük hedefi ve kurbanı olduğunu dile getirdi.

SUUDİLER DE TEPKİLİ

Suudi Arabistan da “Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürleri ve İslam’ı terörizm ile ilişkilendiren her tür girişimi” kınadığını açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan, İslamı terörle ilişkilendiren her türlü girişimi reddediyor. Barış peygamberi Hz. Muhammed’e ya da herhangi bir diğer peygambere hakaret içerikli karikatürleri kınıyor” ifadesi kullanıldı.

Faili kim olursa olsun her türlü terör eyleminin de kınandığı belirtilen açıklamada, “düşünce ve kültürel özgürlüğün; saygı, hoşgörü ve barışa götüren bir pusula olması” çağrısında bulunuldu. Yemen, Ürdün ve Endonezya’dan da Fransa’ya tepki gösteren açıklamalar yapıldı.

Bunun yanı sıra protesto gösterileri de sürüyor. Pakistan’ın yanı sıra İsrail’de işgal altındaki Doğu Kudüs’te de gösteriler düzenlendi. Filistinliler, Macron’un ifadelerini ve ülkedeki İslam karşıtı uygulamaları protesto etti.

‘KONTROLÜ KAYBETTİ’

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol “Boyun Eğmeyen Fransa’nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini, Macron’un durumun kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

Melenchon, France Inter radyosuna verdiği mülakatta, daha önce Macron’u defalarca desteklediğini ancak artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanının, Suriye ve Libya’da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO’da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, “Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi tweetler atıyor. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti” ifadelerini kullandı.

Aşırı solcu lider, “Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu olmuş, (Macron) tweet atmak dışında ne yapmayı planlıyor?” dedi.

YANITSIZ BIRAKTI!

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France Inter radyosuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, “Türkiye büyük bir ülke ama Fransa’nın iç işlerine karışmaması gerekiyor” ifadesini kullandı. Ülkede bir dine karşı değil “radikal İslamcılıkla” mücadele ettiklerini öne süren Darmanin, Müslümanların çoğunun Fransa’nın yasalarına uyduğunu belirtti.

Darmanin, sunucunun Suudi Arabistan’ın Fransa’nın iç işlerine karışıp karışmadığına yönelik soruya ise yanıt vermedi. Ülke içinde Fransa’ya düşman olanların bulunduğunun görülmesi gerektiğini dile getiren Darmanin, Bakanlar Kurulu toplantısında Müslümanlara ait insani yardım derneği Barakacity’nin kapatılmasını önereceğini söyledi.