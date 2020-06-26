Terhisine bir gün vardı! Çok acı haber...

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye'ti Güzelyurt-Lefke karayolunda meydana geldi. Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26) yönetimindeki R 673 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.
'Dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis el sallıyor sandımAntalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.