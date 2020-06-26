MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Terhisine bir gün vardı! Çok acı haber...
ABONE OL
26.06.2020 - 14:20 | | DHA

Terhisine bir gün vardı! Çok acı haber...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel, terhisine bir gün kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Terhisine bir gün vardı! Çok acı haber...

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye'ti Güzelyurt-Lefke karayolunda meydana geldi. Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26) yönetimindeki R 673 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis el sallıyor sandımAntalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Son dakika... İçişleri Bakanlığı’ndan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı’ndan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması!

Sıradaki Haber