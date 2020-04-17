Terör örgütlerinin virüsle imtihanı

Dünyanın pek çok bölgesinde kanlı eylemler gerçekleştiren, bazı yerleri de kontrolleri altında tutan terör örgütleri, şu sıralar küresel çapta hayatı felce uğratan koronavirüsü (Kovid-19) “fırsata dönüştürme” çabası içine girdi. Kimileri, bu salgını yeni eylemlere girişmek, kimisi de destekçilerini motive etmek ve ilkelerini kabul ettirmek yahut kendini “masum göstermek” için fırsat olarak görüyor.

“The Guardian” gazetesinin haberine göre DAEŞ, bu konuda kafası karışık örgütlerden biri. Destekçilerine, Kovid-19 krizinden faydalanılması, “merhamet göstermeksizin yeni saldırılar gerçekleştirilmesi” yönünde çağrılar yapan örgüt, bununla birlikte destekçilerine, Avrupa ülkelerine gitmemeleri çağrısında da bulunmuştu. DAEŞ’in, bu salgının “Haçlı zihniyeti taşıyan uluslara bir ceza” olduğunu iddia ettiği, ancak kendi yayın organlarından destekçilerine de “Müslümanların bu rahatsızlığa yakalanmayacağına inanmanın yanlış olacağı” tavsiyeleri yaptığı hatırlatılıyor.

El-Kaide ise, geçtiğimiz haftalarda Kovid-19’a ilişkin 6 sayfalık bir uyarı metni yayınlayarak, “virüsün, dünyanın üstüne çökmüş acı verici bir gölge” olduğunu vurguladı. Bu virüsü “işlenen günahlara karşılık verilmiş bir ceza” olarak niteleyen örgüt, buna karşılık, salgının “imana dönmek” ve insanları inanca davet etmek için fırsat olabileceğine de dikkat çekti.

Tersi de oluyor

Bununla birlikte bazı örgütler de, kendilerini halka daha iyi tanıtmak ve “iyi göstermek” için koronavirüs krizini kullanmayı tercih ediyor. Nitekim Somali’de El Kaide bağlantılı El Şebab, virüsün Müslümanlara ve dünyaya “acil tehdit” oluşturduğunu kabul ederken, iki hafta önce “komutanlarıyla” acil bir toplantı yaparak, hastalığa karşı alınması gereken önlemleri tartıştığı bildiriliyor.

ABD hava gücü ve Afrikalı askerler tarafından desteklenen yerel hükümetle çatışma halinde olan El Şebab, hastalığın, ülkeyi işgal eden yabancı güçlere verilmiş bir “ders” olduğunu savunuyor. Örgüte göre virüs, ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi süper güçlerin “zayıflığını” ortaya çıkardı. Bununla birlikte örgüt, kontrolü altındaki bölgelerde Birleşmiş Milletler önderliğinde ateşkes ilan etmeyi, yine aynı bölgelerde salgına karşı görev yapacak sağlık çalışanlarına izin vermeyi düşündüğünü de belirtiyor.

Afganistan’da da Taliban, salgınla mücadele konusunda hükümete işbirliği önerisi yapmış, ardından kendi bünyesinde yardım ve virüsle mücadele ekipleri kurmuştu. Bu ekipler, Nangarhar bölgesinde halka sabun, maske ve eldivenler dağıtmış, böylelikle yerel halk arasında sempati toplama arayışına girmişti.

Nijerya’da ise Boko haram örgütü, kendi kontrolündeki bölgelerde “sosyal mesafe” uygulaması başlatmış, bununla birlikte camileri kapatmıştı.

Virüs bile bu kadar can almamıştı!..

Nijerya’da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi. İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (NHRC) tarafından yayımlanan raporda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülkenin bazı eyaletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanması çerçevesinde güvenlik güçlerinin son 2 haftada 18 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Ülkede şimdiye kadar 373 Kovid-19 vakası görülürken 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.