‘Tespit ettikleri denizaltı kendilerinin!’
Yunan Deniz Kuvvetleri’nin Rodos açıklarında Türk denizaltısı tespit ettiği iddiasına yanıt veren güvenlik kaynakları, “Tespit ettiklerini öne sürdükleri denizaltı, muhtemelen kendi denizaltıları” değerlendirmesini yaptı. Yunan medyası geçtiğimiz hafta, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin, Rodos Adası’nın kuzey batısında bir Türk denizaltısı tespit edildiğini ileri sürdü. İddialara ilişkin Milliyet’e açıklama yapan Türk güvenlik kaynakları, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı denizaltıların, NATO usullerine uygun olarak daha önceden ilan edilen sahalarda görev yaptığını, bu sahaların da Yunanistan dahil olmak üzere NATO üyesi ülkelerce bilindiğini belirtti.
Söz konusu kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yunan Deniz Kuvvetleri’nin tespit ettiğini öne sürdüğü denizaltı, muhtemelen kendilerine ait. Kendi birliklerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla yapılan bu tip asılsız haberler, aynı zamanda Yunan Deniz Kuvvetleri’nin denizaltı savunma harbindeki zafiyetleri bakımından da önemli ipuçları veriyor. Türk deniz yetki alanlarında ülkemizce tamamen uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde icra edilen ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin kesintisiz refakat/koruma desteği verdiği sismik araştırma/sondaj faaliyetlerimize karşı yapılan bu tür asılsız haberlerle hali hazırda ekonomik ve siyasi olarak zor günler geçiren, tüm siyasetini dış güçler ve AB ekseninde şekillendirmeye çalışan Yunanistan’ın kendi halkı nazarında iç destek tesis etmeye çalıştığı görülmektedir.”