‘Tespit ettikleri denizaltı kendilerinin!’

Söz konusu kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yunan Deniz Kuvvetleri’nin tespit ettiğini öne sürdüğü denizaltı, muhtemelen kendilerine ait. Kendi birliklerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla yapılan bu tip asılsız haberler, aynı zamanda Yunan Deniz Kuvvetleri’nin denizaltı savunma harbindeki zafiyetleri bakımından da önemli ipuçları veriyor. Türk deniz yetki alanlarında ülkemizce tamamen uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde icra edilen ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin kesintisiz refakat/koruma desteği verdiği sismik araştırma/sondaj faaliyetlerimize karşı yapılan bu tür asılsız haberlerle hali hazırda ekonomik ve siyasi olarak zor günler geçiren, tüm siyasetini dış güçler ve AB ekseninde şekillendirmeye çalışan Yunanistan’ın kendi halkı nazarında iç destek tesis etmeye çalıştığı görülmektedir.”