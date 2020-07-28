The Guardian: Sincan'da koronavirüs yayılıyor, kamplara sıçrayabilir

Çin sağlık yetkilileri Pazartesi günü 68 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunların 57’sinin Sincan’da olduğunu açıklamıştı. Böylece Sincan’daki toplam vaka sayısı 235’e yükseldi.

Beş ay boyunca yeni vaka görülmeyen Sincan’da son iki haftada vakaların başkent Urumçi’de yoğunlaştığı ve 300 km uzaktaki Kaşgar bölgesine de yayıldığı belirtiliyor.

Çin’in Uygur ve diğer Türk azınlık Müslümanlara yönelik kitlesel kampları burada bulunuyor.

Çin'de bir milyon civarında Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıkların gözaltı kamplarında tutulduğuna inanılıyor. Çin bu kampları "yeniden eğitim" kampları olarak adlandırıyor.

Kaynak: BBC Türkçe