28.07.2020 - 15:51 |
The Guardian: Sincan'da koronavirüs yayılıyor, kamplara sıçrayabilir
İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Covid-19 vakalarının artması nedeniyle, salgının Uygur Türklerinin tutulduğu kamplara sıçraması endişelerinin de arttığını yazdı.
Çin sağlık yetkilileri Pazartesi günü 68 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunların 57’sinin Sincan’da olduğunu açıklamıştı. Böylece Sincan’daki toplam vaka sayısı 235’e yükseldi.
Beş ay boyunca yeni vaka görülmeyen Sincan’da son iki haftada vakaların başkent Urumçi’de yoğunlaştığı ve 300 km uzaktaki Kaşgar bölgesine de yayıldığı belirtiliyor.
Çin’in Uygur ve diğer Türk azınlık Müslümanlara yönelik kitlesel kampları burada bulunuyor.
Çin'de bir milyon civarında Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıkların gözaltı kamplarında tutulduğuna inanılıyor. Çin bu kampları "yeniden eğitim" kampları olarak adlandırıyor.
Kaynak: BBC Türkçe
Maltepe Belediyesi’nde aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiasıİstanbul Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde kiralanan araçların piyasa değerinin 5-6 kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edildi. Kiralanan makam aracının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu öne sürüldü.