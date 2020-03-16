MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri THY, Sudan seferlerini iptal etti
ABONE OL
16.03.2020 - 23:09 | | AA

THY, Sudan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Sudan’da hükümetin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilanı sonrası, Sudan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY, Sudan seferlerini iptal etti

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, hükümetin acil durum kararı sonrası kargoyla insani yardım uçakları dışında Hartum Havalimanının uçuşlara kapatılması kararı sonrası bugünden geçerli olmak üzere ay sonuna kadar uçuşlar iptal edildi.

Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

İnsani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetmişti.

Çok sayıda ülke, uçuşları kısıtlama kararı aldı

Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. Çok sayıda ülke Avrupa, Çin, Güney Kore ve ABD'ye olan uçuşları kısıtlama kararı aldı.

Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı 47 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı yükseldi mi? Vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı yükseldi mi? Vaka sayısı kaç oldu?

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber