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10.01.2021 - 00:16 | | AA

Times yazdı! İngiliz Prens ve Meghan Markle sosyal medyayı terk etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği öne sürüldü.

Times yazdı! İngiliz Prens ve Meghan Markle sosyal medyayı terk etti

Times gazetesinin haberinde, çifte yakın bir kaynağın, uzun süredir paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyaya dönme ihtimallerinin "çok düşük" olduğunu söylediği belirtildi.

Çiftin ayrıca, Archewell Vakfı için de sosyal medyayı kullanma planları olmadığı aktarıldı.

Haberde, Prens Harry ile eşinin, Twitter veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında karşılaştıkları "nefret" nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı vurgulandı.

Geçen sene Kraliyetle ilgili görevlerini bırakan çiftin, Instagram'daki "sussexroyal" hesabından en son 30 Mart'ta paylaşım yaptığı görüldü.

Haberin, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını kapatması veya süresiz olarak askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Markle, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla verdiği bir röportajda 2019'da "dünyanın en trollü kişisi" olduğunu belirterek, yapılan saldırılar için "dayanılamaz" ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry de daha önce sosyal medyanın "nefret krizi, sağlık krizi ve hakikat krizi" yaratmaya yardım ettiğini dile getirmişti.

Siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı olan Markle, sosyal medyada en çok ırkçı ifadelerle karşılaşıyordu.

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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