Titanik’le batan gerçekler

Tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri olan Titanik gemi kazasını soruşturan yargıç John Charles Bigham’ın yayınlanan günlüğü, trajediye neden olan gerçekleri gün yüzüne çıkardı.



Yaklaşık 2,300 yolcuyla İngiltere’nin Southampton kentinden ABD’nin New York şehrine yaptığı 15 Nisan 1912’deki yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak batan Titanik gemisinin kazasıyla ilgili soruşturmayı yöneten İngiliz yargıç John Charles Bigham’ın günlüğü yıllar sonra yayınlandı. Bigham’ın günlüğüne 1,500’den fazla kişinin ölmesine yol açan kazayla ilgili çarpıcı gerçekleri yazdığı ortaya çıktı. ‘Sky History’ kanalındaki bir belgesel için 108 yıl sonra Bigham’ın ailesi tarafından yayınlanan günlükte geminin çok hızlı gitti, mürettebatın tekrarlanan buz uyarılarını görmezden geldiği ve Titanik batarken su geçirmez kapıların açık bırakıldığı gibi trajediye yol açan faktörlerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Bigham’ın günlüğünde Titanik’te yeterli cankurtaran botu olmadığını ve yolculuktan önce hayati tatbikatlarının iptal edildiğini de yazdığı ifade edildi.



‘Sonuç çok farklı olurdu’



Titanik hatıralarının bir avukatı ve koleksiyoncusu olan Craig Sopin, bu gerçeklerle bugün bir soruşturma yapılsaydı sonucun tamamen farklı olacağını söyledi. Titanik’i filosunda bulunduran ‘White Star’ şirketinin bu kazadan sonra faaliyete devam edebilmesinin sadece o zamanki kültür ve yasalar nedeniyle olduğunu belirten Sopin, “Bugün olsa suçu herkese yüklerdik, ‘White Star, Titanik’in kaptanı John Smith ve başka sivil davalar da olurdu” dedi.