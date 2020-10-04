Titremekten dişimi kırdım ateşim 40 dereceye çıktı

CNBC’nin üçü Moderna’nın çalışmasında ve ikisi Pfizer’in son aşama denemelerinde olmak üzere beş katılımcıyla röportaj yaptı. Buna göre semptomlar “rahatsız edici, ciddi boyutlara” ulaştı; ancak bu etkiler büyük oranda bir gün içinde normale döndü. Utahlı 44 yaşında biyolog Hutchison, 18 Ağustos’ta ilk aşıyı yaptıktan sonra, düşük dereceli bir ateşle birkaç gün boyunca kendini biraz kötü hissetti. İkinci aşıyı 15 Eylül’de bir klinikte yaptı. Sekiz saat sonra, 38 derece ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı ve nefes darlığı ile yataktan çıkamadı.

O gece neredeyse hiç uyumadı ve ateşi beş saat boyunca 37.7 derecenin üzerinde kaldı. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen diğer Moderna denekleri de benzer yan etkiler bildirdi.

Pfizer denemesindeki bir katılımcı beklediğinden daha şiddetli semptomlar yaşadığını söyledi. Pfizer’in denemelerindeki diğer katılımcı, aşıdan sonra kontrol edilemeyecek şekilde titredi, dişlerini birbirine vurmaktan dolayı da dişinin bir kısmı çatladı.

Moderna ve Pfizer, aşılarının kas ağrısı, titreme ve baş ağrısı gibi hafif Covid-19 ile ilişkili semptomlara benzer yan etkilere neden olabileceğini kabul etti. Şirketler klinik denemelerde ilerledikçe, birkaç aşı üreticisi, daha şiddetli reaksiyon raporlarının ardından en yüksek dozlarını bıraktı.