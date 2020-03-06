MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Togo'da ilk koronavirüs (kovid-19) vakası
ABONE OL
06.03.2020 - 19:08 | | AA

Togo'da ilk koronavirüs (kovid-19) vakası

Batı Afrika ülkesi Togo'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Togo'da ilk koronavirüs (kovid-19) vakası

 

Ulusal basındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome'deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başbakan Klassou'nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye'de bulunan hasta, 2 Mart'ta Benin kara sınırından Togo'ya geçti.

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurarak, halka panik yapmadan tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu.

Afrika kıtasında Togo'nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü.

Bu arada Fildişi Sahili'nde düzenlenmesi planlanan "Afrika CEO Forumu" Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Barış Pehlivan tutuklandı

Son dakika | Barış Pehlivan tutuklandı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber