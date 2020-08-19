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19.08.2020 - 10:03 | | AA

Tokyo'da aşırı sıcaklar 79 can aldı

Tarihin en sıcak günlerini yaşayan Japonya'da, başkent Tokyo'da yaşamını yitirenlerin çoğu 65 yaş üstünde. En ilginç detay ise, ölümlerin üçte birinin akşam 17.00 ila sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi.

Tokyo'da aşırı sıcaklar 79 can aldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, ağustos başından beri başkent metropolünde 70'i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32'si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi.

Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.

Hava sıcaklığı Japonya'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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