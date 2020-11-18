Tokyo'da koronavirüs vaka rekoru!

Dünya genelinde yaklaşık 55.3 milyon kişiye bulaşarak 1.3 milyonu aşkın ölüme neden olan Kovid-19 virüsü salgınının Japonya’da yeniden tırmanışa geçmesi, başkent Tokyo'nun yerel yönetimini harekete geçirdi. Şimdiye dek doğrulanan yaklaşık 35 bin vakayla salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'da bugün 493 yeni enfeksiyon tespit edildi. Kayda geçen rekor sayıdaki 493 yeni enfeksiyonun ardından yerel hükümet, alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılacağını açıkladı.

Restoran ve bar benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısaltma getirmek isteyip istemeyeceği merak konusu olan yerel otoritelerin, alınacak tedbirler üzerinde istişare ettiği öğrenildi.



Öte yandan son günlerde art arda bin ve üzeri yeni enfeksiyonun doğrulandığı Japonya'da dün ülke geneli vaka sayısı bin 699 olurken, 47 eyaletin 6'sında günlük vaka rekoru kırıldı.