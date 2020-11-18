MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tokyo'da koronavirüs vaka rekoru!
ABONE OL
18.11.2020 - 11:03 | | İHA

Tokyo'da koronavirüs vaka rekoru!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugüne kadar görülen en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı kayda geçti. Yerel hükümet, artan enfeksiyonlar karşısında alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılacağını açıkladı.

Tokyo'da koronavirüs vaka rekoru!

Dünya genelinde yaklaşık 55.3 milyon kişiye bulaşarak 1.3 milyonu aşkın ölüme neden olan Kovid-19 virüsü salgınının Japonya’da yeniden tırmanışa geçmesi, başkent Tokyo'nun yerel yönetimini harekete geçirdi. Şimdiye dek doğrulanan yaklaşık 35 bin vakayla salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'da bugün 493 yeni enfeksiyon tespit edildi. Kayda geçen rekor sayıdaki 493 yeni enfeksiyonun ardından yerel hükümet, alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılacağını açıkladı.

Restoran ve bar benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısaltma getirmek isteyip istemeyeceği merak konusu olan yerel otoritelerin, alınacak tedbirler üzerinde istişare ettiği öğrenildi.

Öte yandan son günlerde art arda bin ve üzeri yeni enfeksiyonun doğrulandığı Japonya'da dün ülke geneli vaka sayısı bin 699 olurken, 47 eyaletin 6'sında günlük vaka rekoru kırıldı.

 

Ayda'nın annesi, enkaz altında, 'Baban bizi kurtaracak’ demişİzmir’de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı. Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

SON DAKİKA: Yasaklar neler, ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saatleri neler? Yeni yasaklar ve sokağa çıkma yasağı ayrıntıları belli oldu!

SON DAKİKA: Yasaklar neler, ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saatleri neler? Yeni yasaklar ve sokağa çıkma yasağı ayrıntıları belli oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet