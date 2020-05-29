‘Tom Cruise’a tüm imkânları sunacağız’

NASA direktörü, “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nunu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Bridenstine; NASA’nın bu ticari pazara dahil olmasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu söyledi. Euronews’in haberine göre NASA yetkilisi, “Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilecekse, NASA, hepimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız “dedi.