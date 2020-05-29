29.05.2020 - 07:00 |
‘Tom Cruise’a tüm imkânları sunacağız’
Hollywood yıldızı Tom Cruise ile Tesla CEO’su Elon Musk’ın uzayda film çekme projeleri hakkında konuşan NASA Direktörü Jim Bridenstine, Elon Musk’ın şimdiden uzaya gitmek isteyen birçok müşterisi olduğunu söyleyerek, aktör Tom Cruise’un da bu isimlerden biri olduğunu belirtti.
NASA direktörü, “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nunu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Bridenstine; NASA’nın bu ticari pazara dahil olmasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu söyledi. Euronews’in haberine göre NASA yetkilisi, “Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilecekse, NASA, hepimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız “dedi.
İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.