10.09.2020 - 07:00 |
Toplatılması istenen kitapçık yok sattı
Fransa’da Pauline Harmange kitapçık olarak basılan “Erkeklerden nefret ediyorum” adlı makalesinde, kadınların “erkeklerden nefret etmek için yeterli sebebi olup olmadığını” irdeledi.
Fransa’da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély ise “toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini” kaydederek, ceza davası tehdidiyle kitabın toplatılmasını istedi. Ama bu
tehdit kitapseverlere çarptı! 2 haftada
2 bin 500 adet satılan kitapçığın yeni baskısına hazırlanılıyor.