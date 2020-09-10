Toplatılması istenen kitapçık yok sattı

Fransa’da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély ise “toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini” kaydederek, ceza davası tehdidiyle kitabın toplatılmasını istedi. Ama bu

tehdit kitapseverlere çarptı! 2 haftada



2 bin 500 adet satılan kitapçığın yeni baskısına hazırlanılıyor.