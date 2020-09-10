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10.09.2020 - 07:00 |

Toplatılması istenen kitapçık yok sattı

Fransa’da Pauline Harmange kitapçık olarak basılan “Erkeklerden nefret ediyorum” adlı makalesinde, kadınların “erkeklerden nefret etmek için yeterli sebebi olup olmadığını” irdeledi.

Toplatılması istenen kitapçık yok sattı

Fransa’da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély ise “toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini” kaydederek, ceza davası tehdidiyle kitabın toplatılmasını istedi. Ama bu
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2 bin 500 adet satılan kitapçığın yeni baskısına hazırlanılıyor.

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