MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trablus yakınlarında Hafter milislerinin mayını patladı
ABONE OL
07.06.2020 - 15:41 | | AA

Trablus yakınlarında Hafter milislerinin mayını patladı

Libya'nın başkentinin güneyindeki Hadba'da tuzaklanan mayının infilak etmesiyle, aynı aileden birçok kişi yaralandı.

Trablus yakınlarında Hafter milislerinin mayını patladı

Libya'nın başkenti Trablus'un Hadba bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kaçmadan önce tuzakladıkları mayın patladı.

Libya hükümeti Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Hadba bölgesine önceden tuzaklanan mayının patlaması sonucu aynı aileden yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralıların sayısı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, İçişleri Bakanlığına "bölgeye sivillerin geri dönüşünü durdurma çağrısı" yapıldı.

Açıklamada, bu tür patlamaların son günlerde arttığı kaydedildi.

Hafter milisleri, başkentin güneyindeki sivil yaşam alanlarından kaçmadan önce bubi tuzakları kurmuş ve mayınlar yerleştirmiş, mayınların temizlenmesi esnasında yaşanan patlamalar sonucu Libya ordusuna mensup bazı patlayıcı ve mayın uzmanları yaralanmıştı.

    Zonguldak'ta korkunç kaza! 20 metreden uçtuZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 20 metre yükseklikteki yoldan alt yola düşen otomobilin sürücüsü Şaban Yıldızbaş yaralanırken, eşi Kübra Yıldızbaş (42) hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç fenomen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? Taha Duymaz kimdir?

    Genç fenomen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? Taha Duymaz kimdir?

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Son dakika! Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı

    Son dakika! Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı

    Sıradaki Haber