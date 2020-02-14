Trablus’a saldırılar yoğunlaştı: Hafter ‘ateşkes’ çağrılarına direniyor

Libya’da ateşkesin somut biçimde sağlanmasına yönelik uluslarası çabalar devam ederken, özellikle General Halife Hafter’in başkent Trablus’a yönelik saldırıları sürüyor. Dünkü saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, Mitiga havaalanında uçuşlar durduruldu.



Libya’da “kalıcı ateşkes” talebinde bulunan tasarı, İngiltere tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) önceki gün oylamaya sunuldu. Oylamada 55 maddelik karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki bazı ifadelerden memnun olmayan Rusya, veto hakkına sahip olmasına karşı çekimser kaldı. Böylelikle tasarı da BMGK’da kabul edilmiş oldu. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Rusya’nın Berlin’deki Libya konulu konferansta plana onay vermesine karşın, oylamada çekimser kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Nebenzia, tasarının “uygulanabilirliği” ve savaşı bitirme ihtimali konusunda ciddi şüpheleri olduğunu bildirdi.



Tasarıda Libya’da derhal ön koşulsuz ateşkes, taraflara silah tedariğine son verilmesi, uluslararası silah ambargosuna uyulması, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep ediliyor.



Berlin Konferansı’na katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere, bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya’daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor. Libya’daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta, ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.



Roket saldırıları



Öte yandan Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, 19 Ocak’ta Berlin Konferansı’nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor. Hafter’e bağlı güçler, son dönemde Trablus’a yönelik roket saldırılarını artırdı. Hafter güçlerinin dün başkent Trablus’ta sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bununla birlikte Trablus’un tek sivil havalimanı Mitiga’daki uçuşlar Hafter güçlerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu. Daha önce de 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019’da yeniden açılmıştı. Hafter, bu alanın BM tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.



BAE silahları ele geçirildi



Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine yönelik operasyonda Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve ağır silahlı kamyonetler ele geçirdi.



UMH’ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus’un güneyinde ateşkesi ihlal eden Hafter milislerinin yerini tespit ederek operasyon düzenlediklerini duyurdu. Kanunu, düzenlenen operasyonda BAE’ye ait 2 askeri zırhlı araç ve ağır silah monte edilmiş 3 kamyonet ele geçirdiklerini, ayrıca farklı ülke vatandaşı çok sayıda silahlı milis yakaladıklarını kaydetti.