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17.02.2020 - 22:08 | | AA

Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya’nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin hedef gözetmeksizin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle durduruldu.

Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

 

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, Libya Havayolları'na ait bir uçağın kalkışı sırasında, alan havadan hedef alındı.

Saldırının ardından havalimanındaki seferler, yeni bir duyuruya kadar askıya alındı.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırı, Hafter milisleri tarafından düzenlendi.

Askeri kaynak, saldırının ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına son verilmesinin 9'uncu yılı kutlamalarını sabote etmeyi hedeflediğini aktardı.

Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga'yı daha önce de birçok kez hedef almıştı. Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor.

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