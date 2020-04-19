Transatlantik cephe hazırlığı

DSÖ’ye yönelik eleştirilere değinmiştim...

Pekin’e yönelik eleştirilerse, Çin yönetiminin Kovid-19 krizinin boyutlarını tüm dünyaya tam olarak açıklamadığı ve doğruları söylemediği yönünde. Oysa Çin’in gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi sıfatıyla gerekse de G7/8, G-20 ve ASEAN üyesi olarak pek çok sorumluluğu bulunuyor. Transatlatik topluluk, Çin’in bu platformdaki ortaklarına karşı açık davranmayarak dünya kamu sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını düşünüyor. ABD, Fransa, İtalya, İspanya veya AB kurumlarına karşı bu tür tavırlarda bulunduğundan, Çin, son zamanlarda yeniden az güvenilir bir “partner” olarak görülmeye başladı.

Bu çerçevede transatlatik topluluk da, Çin’e yönelik tutumunda değişikliğe hazırlanıyor. Örneğin ekonomik krizden dolayı AB içerisinde stratejik nitelik taşıyan bazı büyük firmaların zayıflaması, Brüksel’i kaygılandırıyor. AB, Çin’in ismini zikretmeden, üçüncü ülkelerin bu tip stratejik firmaları satın almasını engelleyecek tüzük düzenlemelerine gitmeye hazırlanıyor. Gerekli düzenlemeleri yapacak olan Avrupa Komisyonu, topluluğun ekonomik kırılganlığını giderip stratejik ürünlerin üretimini AB veya güvenilir yakın coğrafyada gerçekleştirmeye yönelik finansman sağlamayı da planlıyor.

AB ve ABD, hem Çin’e hem de Rusya’ya, ekonomik durum ne olursa olsun transatlantik topluluğun “satılık” olmadığı mesajını verecek.

ABD-Avrupa hattında yaşanan derin ekonomik krize rağmen bir eksen kayması olmadığı görülüyor. Nitekim Washington ile Brüksel, üçüncü ülkelerin transatlantik topluluğa karşı sergiledikleri cephenin karşılıksız bırakılmayacağı sinyalini vermiş oldu.

Merkel’in halefine koronavirüs kriterleri!





Almanya’da şansölye Angela Merkel’in halefini belirleyecek olan yarış da, Kovid-19’dan etkilendi. Alman Hristiyan Demokratlar Birliği’ne (CDU) başkanlık edecek kişinin seçimi, Kovid-19’dan dolayı ertelenmişti. Bu erteleme süreci de, eski favorilerin güç kaybetmesine ve yeni adayların gündeme gelmesine neden oldu. Düne kadar favori gösterilen Kuzey Ren Vestfalia eyaleti Başbakanı Armin Laschet, kamuoyu araştırmalarına göre hayli geriye düştü. Henüz aday olmayan ancak parti içi yoklamalarda favori gösterilen yeni isim ise, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder. Parti başkanlığı adaylarının Kovid-19 krizinde sergiledikleri performans, seçilmelerinde son derece etkili olacak. Bu krizden en çok etkilenen eyalet olan Bavyera’nın Başbakanı Söder, tecrit kuralları konusunda sergilediği kararlı tavır ve Kovid-19’la mücadelede Berlin’den gelen önerilere zaman zaman karşı çıkmasıyla liderlik yarışında yıldızını parlattı. Her ne kadar Hristiyan Sosyalist Birlik Partisi üyesi olsa ve aday olmadığını açıklasa da, parti içi anketlerde, partililerin yüzde 38’i Söder’in adaylığını destekliyor. CDU içindeki muhafazakar kanat da Söder’i desteklediğini açıkladı.

Sanat Kovid-19 ile kitlelere ulaştı

Salgının bir olumlu etkisi de, sanat dünyası ile halkın daha fazla kucaklaşması yönünde oldu.

Tecrit döneminde opera, bale, müze ve tiyatroların elektronik ortamdaki arşivlerinde saklanan gösterilerin, ücretsiz olarak halkın ulaşımına açılması müthiş bir olanak sağladı.

Maddi imkan yetersizliğinden ya da zaman eksikliğinden dolayı merak edip de izlenemeyen bir çok eser, bu sayede kitlelere ulaşabildi. Klasik veya modern dans gösterilerini, operaları ve konserleri, sergileri, dilediğiniz yerden bilgisayar yahut akıllı telefon aracılığıyla, üstelik de dilediğiniz saatte izleyebiliyorsunuz.

Ayrıca dünyanın önde gelen sanatçıları da, eserlerini Kovid-19’la mücadeleye adadı. Örneğin evde kalınması gerektiğine yönelik olarak sanatçılar tarafından “kamu spotu kıvamında” güzel mesajlar yayınladı. Tıpkı Paris Opera ve Bale çalışanlarının, sağlık görevlilerine destek amacıyla hazırladıkları destek mesajı gibi. Bunun yanında salgın nedeniyle tecritte bulunan sanatçılar, bir nebze olsa, özel yaşamlarını da izleyicilerle paylaştı. Örneğin Türk klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen’in elçisi olduğu Buffet Crampon için, kocasıyla birlikte çekmiş olduğu güzel kısa film var. Uluslararası sanatçıların çabalarına Türkiye’den böyle önemli bir katkı olduğunun altını çizmekte fayda var...