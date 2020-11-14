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14.11.2020 - 07:00 |

Trump ‘2024 için aday olacak’

ABD basınında Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde bundan sonra ne yapacağına dair her gün çeşitli spekülasyonlar yer alırken New York Times (NYT) gazetesi yeni bir senaryo ortaya attı.

Trump ‘2024 için aday olacak’

NYT’nin Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına Joe Biden’ın resmen galip ilan edilmesi halinde hemen 2024 seçimlerine adaylığını açıklayabileceğini söyledi. Gazete, danışmanlardan birçoğunun Trump’a seçim sonuçlarını değiştirme şansının son derece düşük olduğunu ifade etti. NYT’ye konuşan bir danışman “Trump, her şeyin bittiği biliyor” dedi. Bununla birlikte gazete, seçim sonuçlarını tanımayı reddetmesine ve bazı eyaletlerde dava açmasına rağmen Trump’ın sonuçlara itiraz konusunda net bir planı olmadığını yazdı.

Trump, 2024’te aday olması halinde eski Başkan Cleveland gibi koltuğa geri dönebilir. 22. ABD Başkanı Grover Cleveland, ilk döneminin sonundaki seçimleri rakibi Benjamin Harrison’a kaybetmiş ve 24. dönemde yeniden aday olarak bir dönem aranın ardından Beyaz Saray’daki koltuğuna geri dönmüştü. ABD Anayasası’na göre bir başkan en fazla iki dönem görev yapabilir. Ancak bunun iki dönem art arda olması yönünde bir kural bulunmuyor. Trump, ekimde verdiği bir demeçte seçimi kaybederse çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını ve ülkeyi terk etme kararı alabileceğini söylemişti.

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