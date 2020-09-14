MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump: 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz
ABONE OL
14.09.2020 - 09:52 |

Trump: 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz

ABD lideri üçüncü dönemde nasıl aday olacağına ilişkin bir detay vermedi, anayasaya göre bir isim en fazla iki kez seçilebiliyor.

Trump: 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz

ABD Başkanı ve 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Nevada eyaletinde birkaç farklı noktada seçim mitingi yaptı.

Seçimi kazanırsa 4 yıl daha başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında "Belki sonra 4 yıl daha isteriz" dedi:

"51 gün sonra Nevada'yı kazanacağız. Beyaz Saray'da da 4 yıl daha kazanacağız. Bu 4 yıldan sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz. Bundan sonrasını da müzakere edeceğiz değil mi?"

ABD'de bir kişi en fazla 4 yıl için ve en fazla iki kez başkan seçilebiliyor.

Trump, 2016'daki başkanlık seçimini kazanmıştı. Bir kez daha seçilirse bu, son dönemi olacak.

Las Vegas'taki konuşması sırasında da Trump, "Bir polis memurunu öldürürseniz idam cezası almalısınız" dedi. Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini de hatırlattı: "Başkanınızı geçen hafta içinde iki farklı konuyla ilgili Nobel Ödülü'ne aday gösterdiler."

Trump, aşırı sağ görüşlü Norveçli politikacı Christian Tybring-Gjedde tarafından İsrail-BAE ve İsrail-Bahreyn ilişkilerinin normalleşmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kapalı alanda miting eleştirisi

Kamu sağlığı uzmanların uyarılarına rağmen kapalı alanda bir araya gelen Trump destekçilerinin sosyal mesafeye dikkat etmediği ve maske takmayanalar olduğu görüldü. Nevada'da 50 kişiden daha kalabalık şekilde kapalı alanlarda bir araya gelmek yasak.

Trump'ın rakibi, Demokrat Parti adayı Joe Biden da, ülkede 194 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak Trump'ı seçim kampanyasında salgına dikkat etmemekle suçladı.

Eleştirilere Trump'ın sözcüsü Tim Murtaugh, "Eğer on binlerce kişi sokaklarda protesto eylemleri için toplanabiliyorsa, kumarhanelere gidebiliyorsa ya da ayaklanmalarda küçük dükkanları ateşe verebiliyorsa, ABD Başkanı'nı dinlemek için de barış içinde bir araya gelebilirsiniz" açıklamasıyla yanıt verdi.

Kaynak: BBC Türkçe

Bakır çubukla su kaynaklarını buluyorÇanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan Gürcan Dur, bakır çubukla yeraltı sularının yerini tespit ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası

Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

HES kodu nedir, nasıl alınır? İçişleri Bakanlığından HES kodu genelgesi...

HES kodu nedir, nasıl alınır? İçişleri Bakanlığından HES kodu genelgesi...

Sıradaki Haber