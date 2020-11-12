Trump, Arizona ve Georgia eyaletleri kendilerinin kazanacaÄŸÄ±nÄ± savundu

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan ve resmi olmayan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re Demokrat Biden'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â

SonuÃ§larÄ±n henÃ¼z netleÅŸmediÄŸi 15 delegeli Kuzey Karolina eyaletinde oy sayÄ±m iÅŸlemlerinin oldukÃ§a uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Trump, "Kuzey Karolina'da ne bu kadar uzun zaman alÄ±yor. SeÃ§imleri kendilerine Ã§evirmek iÃ§in fazladan oy pusulasÄ± mÄ± arÄ±yorlar. OylarÄ±n yeniden sayÄ±lacaÄŸÄ± Georgia'yÄ± da biz alacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â

Trump, kritik eyaletlerden Pensilvanya ve Michigan'da CumhuriyetÃ§i gÃ¶zlemcilerin oy sayÄ±mÄ±na katÄ±lmasÄ±na izin verilmediÄŸine iÅŸaret ederek, "Bu yasa dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." tepkisini gÃ¶sterdi.Â

SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸu baÅŸka bir eyalet olan Arizona'da da Biden ile aralarÄ±ndaki oy farkÄ±nÄ±n 200 binden 10 binden daha aza dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Trump, "Biz kullanÄ±lan oylarÄ±n hesaplamalarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irirsek Arizona'yÄ± kolaylÄ±kla kazanÄ±yoruz. 73 milyon kiÅŸi benim iÃ§in oy kullandÄ±." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.