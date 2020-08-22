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22.08.2020 - 07:00 |

‘Trump aşı için zorlarsa istifa ederim’

ABD sağlık düzenleyicisi olan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) direktörü Peter Marks, Başkan Donald Trump’ın kasım ayındaki seçimler öncesi Kovid-19’a karşı bir aşının onayını aceleye getirmeye çalışırsa istifa edeceğini söyledi.

‘Trump aşı için zorlarsa istifa ederim’

Şu ana kadar herhangi bir siyasi baskı ile karşılaşmadığını ve FDA’nın yalnızca bilim tarafından yönlendirileceğini söyleyen Marks, “Bu benim kırmızı çizgim. Güvensiz bir aşı hakkında böyle bir durum olursa kendimi istifa etmek için mecbur hissederim” dedi. l DIŞ HABERLER

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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