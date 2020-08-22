‘Trump aşı için zorlarsa istifa ederim’

Şu ana kadar herhangi bir siyasi baskı ile karşılaşmadığını ve FDA’nın yalnızca bilim tarafından yönlendirileceğini söyleyen Marks, “Bu benim kırmızı çizgim. Güvensiz bir aşı hakkında böyle bir durum olursa kendimi istifa etmek için mecbur hissederim” dedi. l DIŞ HABERLER