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19.02.2020 - 19:30 | | AA

Trump ayrılığı duyurdu! O kritik isim de gitti...

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'un görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trump ayrılığı duyurdu! O kritik isim de gitti...

 

ABD'de Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasının Donald Trump'ın "aklanması" ile sonuçlanmasının ardından, bu konuda hükümetin karşısında yer alan kişiler, görevleriyle vedalaşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda görevinden ayrılan son isim, Savunma Bakanı Mike Esper'i, Ukrayna'ya yardımların kesilmesi konusunda uyardığı belirtilen Pentagon Müsteşarı Rood oldu.

ABD basınına yansıyan "Rood istifaya zorlanıyor" haberlerinin ardından Başkan Trump da bu haberlerden birini Twitter'dan alıntılayarak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, "Rood'a ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." yorumunda bulundu.

ABD'de azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz 2019'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül 2019'da Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'daki oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda, 5 Şubat'taki oylamada ise Trump kendisine yöneltilen suçlamalardan aklanarak çıkmıştı.

Trump'ın aklanmasının ardından ilk olarak 7 Şubat'ta azil soruşturmasında Trump'ın aleyhine ifade veren Üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın görevine son verilmişti.

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