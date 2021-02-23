Trump başkanlık döneminde 1,6 milyar dolar kazanmış

Eski başkanın mal beyanlarını inceleyen grup, Trump ABD vergi mükellefleri tarafından ödenen resmi maaşını bağışlamakla övünürken aslında bunun, başkanlığı sırasında Trump işletmelerince elde edilen gelirin küçücük bir kısmı olduğunu iddia ediyor.

CREW'in hesaplarına göre 2020'de koronavirüs pandemisi sonrası hizmet sektörüne bağlı gelirinde büyük bir düşüş gördükten sonra bile Trump, Trump Organization ve diğer dış gelirlerden toplamda en az 1.613.583.013 dolar (yaklaşık 11 milyar 340 milyon 334 bin TL) kazandığını açıkladı.

Trump'ın beyan ettiği mal varlığı en fazla 1.790.614.202 doları (yaklaşık 12 milyar 590 milyon 569 bin TL) bulsa da mal beyan belgelerinde bazı varlıkların yıllık gelirinin "5 bin doların (yaklaşık 35 bin TL) üzerinde" diye listelenmesi belgeleri muğlak kılıyor.

Trump Organization işletmelerinin yapısı, beyan edilen gelirin mutlaka Trump'ın bu işletmelerden elde ettiği kişisel geliri yansıtmadığını gösteriyor.

Gelirin büyük bir kısmı grubun daha ünlü ve başkanlığı sırasında Trump'ın sıklıkla görüldüğü mülklerinden geldi: Mar-a-Lago, Washington'daki The Trump International Hotel ve Florida'da bulunan Doral'daki golf sahası, New Jersey'deki Bedminster ve Virginia'daki Trump National.

Hepsi birlikte bu mülklerin 4 yılda 620 milyon dolardan (yaklaşık 4 milyar 358 milyon TL) daha fazla kazandırdığı ve bu gelirin Kovid-19 kısıtlamalarının seyahat ve turizmi azaltmasından itibaren önemli ölçüde düştüğü bildiriliyor.

CREW bu gelirin çoğunun, başkanın adıyla markalaşmış mülklerde kalmak için prim ödeyerek Trump'a yaranmak isteyenlerden kaynaklandığını iddia ediyor. CREW, Trump yönetiminin işlerinin de bu mülklerde yürütüldüğünü söyleyerek gelir akışı artık ortadan kalktığına göre geleceğin neler getireceğini sorguluyor.

CREW'in hazırladığı rapor Yüksek Mahkeme'nin Trump'ı vergi beyannamelerini New York'taki savcılara teslim etmek zorunda bırakan bir karar vermesiyle birlikte geldi.

The Independent raporla ilgili yorumlarını öğrenmek için Trump Organization'la irtibat kurdu.

Kaynak: Independent Türkçe