Trump: Belki sonra 4 yıl daha isteriz!

Seçimi kazanırsa 4 yıl daha başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında “Belki sonra 4 yıl daha isteriz” dedi. Trump, “Beyaz Saray’da da 4 yıl daha kazanacağız. Bu 4 yıldan sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz. Bundan sonrasını da müzakere edeceğiz değil mi?” ifadelerini kullandı.



ABD’de bir kişi en fazla 4 yıl için ve en fazla iki kez başkan seçilebiliyor. 2016’daki başkanlık seçimini kazanan Trump, bu seçimi kazansa dahi bu onun başkanlık koltuğunda son dönemi olacak.