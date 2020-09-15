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15.09.2020 - 07:00 |

Trump: Belki sonra 4 yıl daha isteriz!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimi öncesi Nevada eyaletinde yaptığı seçim mitinginde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Trump: Belki sonra 4 yıl daha isteriz!

Seçimi kazanırsa 4 yıl daha başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında “Belki sonra 4 yıl daha isteriz” dedi. Trump, “Beyaz Saray’da da 4 yıl daha kazanacağız. Bu 4 yıldan sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz. Bundan sonrasını da müzakere edeceğiz değil mi?” ifadelerini kullandı.

ABD’de bir kişi en fazla 4 yıl için ve en fazla iki kez başkan seçilebiliyor. 2016’daki başkanlık seçimini kazanan Trump, bu seçimi kazansa dahi bu onun başkanlık koltuğunda son dönemi olacak.

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