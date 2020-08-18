MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump Biden'a 'Truva Atı' diyerek açıkladı: En tehlikeli kişi
ABONE OL
18.08.2020 - 02:02 | | AA

Trump Biden'a 'Truva Atı' diyerek açıkladı: En tehlikeli kişi

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ı "en tehlikeli aday" ve "sosyalizmin Truva Atı" olarak nitelendirdi.

Trump Biden'a 'Truva Atı' diyerek açıkladı: En tehlikeli kişi

Trump, Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık seçimleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, solcuların bir "kuklası" olduğunu öne süren Trump, "Joe Biden, hayatımız boyunca başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi." ifadesini kullandı.

Demokrat Partinin "sosyalist" eğilimleri olduğunu ifade eden Trump, "Biden, sosyalizmin Truva Atıdır." diye konuştu.

Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in de "suç yanlısı" ve "polis karşıtı" olduğunu savunan Trump, "Ben ise her zaman suç karşıtı, polis yanlısıyım." dedi.

Trump, Demokratlar'ın seçimleri kazanmasının tek yolunun da "seçimlere şaibe karıştırmaları" olduğunu öne sürdü.

3 Kasım'daki seçimlerin "en tehlikeli seçimler" olabileceğine dikkati çeken Trump, "Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezuela olabiliriz." uyarısında bulundu.

Trump Bidena Truva Atı diyerek açıkladı: En tehlikeli kişi

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde Fox News'e yaptığı açıklamaya benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şüpheli olay! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Şüpheli olay! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Amasya'da korkutan yangın! 4 ev küle döndü

Amasya'da korkutan yangın! 4 ev küle döndü

Sıradaki Haber