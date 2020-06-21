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21.06.2020 - 11:25 |

Trump bozguna uğradı! Olay yaratan mitingde şok...

Tarihi ve yeriyle günler öncesinden büyük tartışmalara yol açan Tulsa mitinginde koltuklar boş kaldı, Cumhuriyetçi Parti'nin aynı kentteki bir diğer seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelendi.

Trump bozguna uğradı! Olay yaratan mitingde şok...

ABD Başkanı Donald Trump corona virüs salgını sonrası ilk mitingini Tulsa kentinde yaptı. Mitinge katılım beklenenden az oldu.

Yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli salonda boş koltuklar dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Parti’nin Tulsa’daki bir diğer seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelendi.

Trump mitingine katılımın beklenenden az olmasından medyayı sorumlu tuttu, salon dışındaki “kötü insanların" destekçilerini korkuttuğunu savundu.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher ise Tulsa’daki mitingin Trump’ın umduğu cinsten bir geri dönüş olmadığını söylüyor.

Trump konuşmasında rakibi Joe Biden için "radikal solun beceriksiz kuklası" dedi.

ABD Başkanı ayrıca yetkililere, corona virüs vakalarının sayısının daha az çıkması için testleri yavaşlatmaları talimatı verdiğini söyledi.

Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın şaka yaptığı belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe

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