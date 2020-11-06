Trump döneminde ‘çok çektik’

Trump yönetiminin görevi boyunca İran’ın tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ruhani, “Halkın ve hükümetin üç yıldır çektiği zorlukların İran tarihinde benzeri yoktur. Beyaz Saray’daki o beyefendi korona salgını döneminde dahi yaptırımları ve ekonomik savaşı acımasızca artırdı. Onlar hiçbir insani ilkeye, insan haklarına ve uluslararası kurallara bağlı kalmadı ancak sonunda halkımızın zafer kazanacağına eminim” ifadelerini kullandı.



Ruhani, buna rağmen ABD’deki başkanlık seçimlerinin kendilerini ilgilendirmediğini savundu. Demokrat aday Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.