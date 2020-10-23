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23.10.2020 - 18:28 | | AA

Trump dünyaya duyurdu! Anlaştılar

Gelen son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdi. Trump yaptığı son açıklamada, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump dünyaya duyurdu! Anlaştılar

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sudan'la ilgili karara imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarma yönündeki kararı konusunda Kongreyi bilgilendirdi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu adımın, Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapmasının" hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edildi.

Söz konusu karara ilişkin Kongrenin önünde 45 günlük bir süre bulunuyor. Bu süre içinde aksi yönde bir adım atılmaması durumunda Sudan söz konusu listeden resmen çıkmış olacak.

Kongrenin ayrıca, egemen bir devlet olarak Sudan'ın ABD mahkemelerinde yargılamaya maruz kalmaması için gerekli yasal düzenlemeyi de yapması gerekiyor.

Trump'ın 335 milyon dolar şartı

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında ülkeyi "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını belirtmişti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve salı günü itibarıyla hesaba yatırıldığını bildirmişti.

ABD'nin kara listeye aldığı Sudan 27 yıldır ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996 yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle “kara listeye” dahil ettiği Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.? Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

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