MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump duyurdu...Afganistan'daki ABD askerleri dönüyor!
ABONE OL
08.10.2020 - 15:36 | | milliyet.com.tr

Trump duyurdu...Afganistan'daki ABD askerleri dönüyor!

Trump, yıl sonuna kadar Afganistan'daki askerlerin ABD'ye geri getirileceğini duyurdu.

Trump duyurdu...Afganistan'daki ABD askerleri dönüyor!

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonuna kadar Afganistan'daki askerlerin ABD'ye geri getirileceğini duyurdu. 

    Kendini askeri gemide sanmış! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi 'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaralayan sanık Ergin Aktaş savunmasında, “Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Daha sonra kaptana bıçağı sapladım” dedi. Olay sırasında yaralanan geminin 3. Kaptanı ise verdiği ifadede, sanığın kendisine ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim’ dediğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da ele geçirildi! Tam 258 kilogram

    Şanlıurfa'da ele geçirildi! Tam 258 kilogram

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    MEB'den özel eğitim öğrencilerine, 'Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' seti

    MEB'den özel eğitim öğrencilerine, 'Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' seti

    Sıradaki Haber