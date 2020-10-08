08.10.2020 - 15:36 | | milliyet.com.tr
Trump duyurdu...Afganistan'daki ABD askerleri dönüyor!
Trump, yıl sonuna kadar Afganistan'daki askerlerin ABD'ye geri getirileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonuna kadar Afganistan'daki askerlerin ABD'ye geri getirileceğini duyurdu.
Kendini askeri gemide sanmış! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi 'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaralayan sanık Ergin Aktaş savunmasında, “Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Daha sonra kaptana bıçağı sapladım” dedi. Olay sırasında yaralanan geminin 3. Kaptanı ise verdiği ifadede, sanığın kendisine ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim’ dediğini söyledi.