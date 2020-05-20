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20.05.2020 - 23:44 | | AA

'Trump, G-7'nin Washington DC'de yapılmasını istiyor'

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ardından birçok ülkenin normalleşmeye başladığına işaret ederek, G-7 Zirvesi'nin başkent Washington DC'de yapılmasını istediklerini söyledi.

'Trump, G-7'nin Washington DC'de yapılmasını istiyor'

 

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Donald Trump'ın bu sabah G-7 Liderler Zirvesi'ni yüz yüze yapmayı düşündükleri açıklamasına ilişkin McEnany, "Trump, G-7'nin gerçekten burada, Washington DC'de yapılmasını istiyor. Biz de normalleşiyoruz, dünya da normalleşmeye başladı. Bu toplantının haziranda olmasını istiyoruz ama şu anda net bir tarih veremem." diye konuştu.

McEnany, ABD'nin Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin bir soruya ise "Bu konuda henüz net bir tarih yok." yanıtını verdi.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vakaların 1 milyon 582 bini, ölümlerin de 94 bini aşmasına rağmen McEnany, Trump'ın Kovid-19 ile mücadelede "olağanüstü bir iş çıkardığını ve erken harekete geçtiğini" savundu.

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