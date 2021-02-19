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19.02.2021 - 21:50 | | DHA

Trump geri çekilmişti! Biden yeni kararı duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Paris İklim Anlaşmasına tekrar katıldığını duyurdu.

Trump geri çekilmişti! Biden yeni kararı duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin tekrar Paris İklim Anlaşmasına katıldığını açıkladı. Biden paylaşımında, Bugün Amerika resmen Paris İklim Anlaşması'na geri döndü. Hadi çalışalım dedi.

ABD, Haziran 2017de eski Başkan Donald Trump yönetimi döneminde Paris İklim Anlaşmasından çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan çekilmişti.

 

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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