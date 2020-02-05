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05.02.2020 - 18:42 | | AA

Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak

 

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Guaido'yu bugün Beyaz Saray'da kabul edeceği belirtildi.

Bu ziyaretin "Venezuela'daki demokratik geçiş sürecini hızlandırması için Guaido ile nasıl çalışılabileceğinin konuşulması adına önemli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Venezuela'daki gayrimeşru diktatörlüğe karşı koymak için bölgedeki ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz ve demokratik ve refah bir geleceği sağlamak. için Venezuela halkının yanında duracağız." mesajı verildi.

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada görüşmenin yerel saat ile 14.15'te (TSİ 22:15) yapılacağı kaydedildi.

Guaido, dün akşam Trump'ın Kongrede yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasına Beyaz Saray'ın davetlisi olarak katılmıştı.

Guaido yurt dışı çıkış yasağına rağmen uluslararası yolculuk yapıyor

ABD destekli Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da ertesi gün düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.

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